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Врач рассказала, кому нельзя есть рукколу

Нутрициолог Гузман предупредила, что руккола может быть вредна при беременности
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siamionau pavel/Shutterstock/FOTODOM

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что людям с заболеваниями щитовидной железы и почек нужно с осторожностью употреблять рукколу. Она также посоветовала не налегать на этот листовой овощ беременным.

«Несмотря на многочисленные полезные свойства, у рукколы есть и противопоказания. Например, индивидуальная непереносимость. У некоторых людей может быть аллергия на рукколу. Если после употребления этого овоща появились такие симптомы, как зуд, сыпь, отек, следует отказаться от его употребления. Кроме того, руккола содержит вещества, которые могут влиять на работу щитовидной железы. Людям с заболеваниями щитовидной железы следует употреблять рукколу в умеренных количествах и проконсультироваться с врачом. То же правило касается людей, склонных к образованию камней в почках. Руккола содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию почечных камней», — сказала Гузман.

По словам врача, употреблять это растение в пищу может быть также противопоказано при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и повышенной свертываемости крови.

«Руккола может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью и другими заболеваниями ЖКТ стоит быть аккуратными при использовании ее в блюдах. Руккола богата витамином К, который влияет на свертываемость крови – это следует знать тем, кто принимает антикоагулянты. Помимо этого, я бы посоветовала не налегать на рукколу беременным и кормящим женщинам. Употребляйте ее в умеренных количествах, учитывайте свои индивидуальные особенности и консультируйтесь с врачом, чтобы получить максимальную пользу и избежать возможных негативных последствий», — добавила Гузман.

Ранее врач рассказала о пользе рукколы.

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