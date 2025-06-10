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Губернатор Липецкой области пригрозил депутату прокурором за вопрос

Губернатор Артамонов пригрозил депутату прокурором после вопроса о приемах
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Во время отчетного выступления в Липецком областном совете губернатор региона Игорь Артамонов резко отреагировал на вопрос депутата Николая Быковских о том, почему глава области не устраивает регулярные встречи с гражданами. Об этом сообщает портал «Новости Липецка».

Артамонов публично пригрозил депутату прокурором и обвинил его в искажении фактов.

«Вы, как обычно, передергиваете, Николай Иванович. Вам пора бы уже факты соизмерять. Каждый раз, когда вы что-то говорите на губернатора, вы должны вспоминать, что сзади вас сидит прокурор. Что такое прокурор? Это надзор, который смотрит за исполнением высшим должностным лицом законов и регламентов», — сказал Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что встречи с ним проходят регулярно, и, если Быковских не может записаться, это его проблема.

Артамонов также поднял вопрос об открытии липецкого филиала Российского университета медицины. Губернатор заявил, что он начнет работу 1 сентября 2025 года. На реализацию проекта выделили 179 миллионов рублей. В июне прошлого года на ПМЭФ-2024 Артамонов и ректор университета Олег Янушевич подписали соглашение об открытии филиала в регионе. По данным «Новостей Липецка», Быковских выражал сомнения в том, что филиал будет открыт. Артамонов пообещал лично показать депутату медицинский вуз и обратился к председателю облсовета Владимиру Серикову с вопросом о том, работают ли все депутаты в интересах региона.

Год назад Быковских участвовал в конкурсе на пост мэра Липецка. Вместе с ним на должность претендовали экс-глава Лебедянского района Роман Ченцов и доцент кафедры уголовного права и процесса Липецкого филиала РАНХиГС Вадим Егоров. В результате мэром стал Ченцов.

Ранее в Липецкой области усилили меры безопасности в связи с ЧП в Брянской и Курской областях.

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