Путин внес «Почту Крыма» в список стратегических предприятий

Президент России Владимир Путин включил «Почту Крыма» в перечень стратегических предприятий страны. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009… изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: «557 Почта Крыма, г. Симферополь», — говорится в документе.

Список стратегических российских предприятий состоит из социально значимых объектов и компаний, имеющих оборонное значение, важное для обеспечения национальной безопасности. В настоящее время в перечне значится более тысячи компаний, отмечает РИА Новости.

Правительство России одобрило создание ФГУП «Почта Крыма» в 2014 году. Предприятие оказывает услуги почтовой связи в Республике Крым и городе Севастополе. Структура «Почты Крыма» состоит из семи почтамтов, центра обработки и перевозки почты, а также 554 отделений почтовой связи (387 сельских, 152 городских и 15 передвижных).

Ранее башкирская содовая компания перестала быть стратегическим предприятием.