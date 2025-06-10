В Австралии женщине во время ЭКО подсадили чужой эмбрион, пишет Independent.

В одной из ведущих клиник вспомогательных репродуктивных технологий Австралии — Monash IVF — произошла вторая за год грубая ошибка: пациентке был подсажен другой эмбрион. Подобный инцидент может иметь серьезные юридические и эмоциональные последствия для пары, особенно в случае, если планировалось использование донорской или партнерской яйцеклетки, заявили эксперты.

Это уже второй подобный случай в истории клиники. В апреле 2025 года стало известно о другом скандале — жительница Брисбена родила ребенка от незнакомой пары после того, как врачи клиники Monash IVF перепутали эмбрионы в 2023 году. Тогда общественность также выразила обеспокоенность по поводу недостаточных мер контроля и протоколов безопасности в клиниках ЭКО.

После последнего инцидента акции Monash IVF упали на 25% на фоне растущего рынка. Представитель Fertility Society of Australia доктор Петра Уол обозначила, что подобные ошибки в практике ЭКО крайне редки, но они могут оказывать колоссальное психологическое воздействие на семьи. Она призвала к внедрению единых национальных стандартов регулирования в сфере ЭКО, поскольку сейчас система контроля раздроблена между государственными органами и профессиональными организациями.

На данный момент остаются открытыми вопросы относительно того, как именно произошли эти ошибки, какие меры будут приняты для их предотвращения в будущем, а также какова дальнейшая судьба пары, ставшей жертвой второй ошибки.

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