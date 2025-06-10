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Компания H&N получила сертификат «Сделано в России» за надежность производства

Надежность производства компании H&N отметили сертификатом «Сделано в России»
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madeinrussia.ru

Компания H&N стала обладателем сертификата «Сделано в России» в категории «Надежность». Этот знак подтверждает стабильное качество продукции и высокий уровень доверия со стороны потребителей.

Как отметил председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов, эта награда — признание постоянных усилий компании в обеспечении россиян качественной и безопасной молочной продукцией.

«Для нас важно это признание. Сертификат показывает, что мы стабильно обеспечиваем потребителей безопасной и качественной молочной продукцией. Мы рады, что наша работа соответствует строгим требованиям, и компания остается надежным производителем продуктов, которые каждый день попадают на стол миллионов россиян», — подчеркнул он.

Особую значимость сертификат имеет для развития экспорта Health & Nutrition. Компания активно развивает это направление, молочные продукты компании поставляются в страны СНГ, Китай, есть планы по выходы на рынки Ближнего Востока.

«Официальное подтверждение надежности производства - это важный сигнал для иностранных потребителей, которые знают, что сертификат «Сделано в России» - это гарантия качества продукции», — отметил Алисултанов.

Сегодня H&N управляет 12 современными заводами, которые строго соблюдают требования качества и пищевой безопасности. При этом около 90% выпускаемой продукции относятся к категории здорового питания.

В портфеле компании — такие известные бренды, как «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», «Биобаланс», «Актуаль» и другие.

Напомним, сертификат «Сделано в России» — это добровольный знак качества, который подтверждает, что продукция произведена в России и отвечает высоким стандартам. Он также помогает отечественным компаниям укреплять позиции на внутреннем и внешних рынках, внося вклад в развитие экономики страны.

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