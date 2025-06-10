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Названа главная опасность клещей

Врач Рябов: с изменением климата популяция клещей растет
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Global Look Press

С изменением климата количество клещей увеличивается, соответственно и возрастает вероятность их укусов. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил заместитель главного врача Дубнинской больницы врач-инфекционист Сергей Рябов.

Он напомнил, что клещи являются носителями большого количества заболеваний.

«Поэтому все-таки я призываю защищаться, предохраняться достаточно хорошо, и достаточно активно, и постоянно об этом думать. Необходимо носить одежду, закрывать открытые части тела на руках и ногах», — сказал специалист.

Профессор Томас Мазер, директор Центра трансмиссивных заболеваний и Ресурсного центра TickEncounter при Университете Род-Айленда до этого говорил, что душ сразу после прогулки на природе помогает смыть клещей, которые еще не успели закрепиться на коже. Эксперт также рекомендует использовать репелленты от насекомых, избегать лесистых и кустарниковых местностей с высокой травой и тщательно проверять одежду на наличие насекомых.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от клещей на даче без химикатов.

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