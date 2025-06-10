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Женщина годами насиловала дочь, чтобы угодить новому мужу

В Австралии женщина насиловала свою дочь, чтобы угодить мужу-извращенцу
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Richard Wainwright/Reuters

В Австралии суд города Перт приступил к рассмотрению дела по обвинению матери и отчима в изнасиловании дочери. Об этом сообщает ABC.

По предварительной версии, насилие над девочкой длилось на протяжении нескольких лет и началось до того, как пара скрепила себя официальными отношениями. По информации СМИ, обвиняемая проживала вместе с восьмилетней дочерью в другой стране. В 2016 году она познакомилась по интернету с австралийцем. Знакомство переросло в романтические отношения, и мужчина стал делиться с партнершей фантазиями о том, что она должна переспать с дочерью. В какой-то момент мужчина приехал навестить знакомую и уговорил ее потворствовать его фантазиям: она поддалась влиянию, стала записывать надругательства над девочкой на видео и отправлять ему.

Затем обвиняемый предложил партнерше по переписке выйти за него замуж и перебраться в Австралию. Женщина приняла предложение, и уже через пару месяцев она с дочерью перебралась на новый континент. Там надругательства над девочкой продолжились с новой силой, но теперь в них участвовал и партнер женщины.

По данным суда, извращенец вступал в половой акт с девочкой два-три раза в неделю в течение трех лет.

В 2021 году мужчину арестовали во время расследования другого дела. На изъятых у него записывающих устройствах правоохранители нашли фото и видео, доказывающие его участие в сексуальном насилии над ребенком. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Индии мать заставила дочь восемь раз вступить в половую связь с ее сожителем, чтобы она «поняла жизнь».

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