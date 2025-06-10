Астраханец отдал пять миллионов рублей лжесотруднику ФСБ

В Камызякском районе Астрахани мужчина поверил лжесотруднику ФСБ и лишился всех накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 51-летним астраханцем в одном из мессенджеров под видом сотрудников ФСБ. Лжеследователь сообщил мужчине, что преступники пытаются совершить перевод средств с его счета за границу.

Мошенник посоветовал астраханцу дождаться звонка от якобы сотрудника Центробанка, который поможет ему сохранить деньги. Доверившись неизвестным, потерпевший снял со счета все накопления в сумме 5 млн рублей и передал их курьеру.

До этого в Забайкальском крае студент отдал мошенникам 20 млн рублей. 20-летний молодой человек сначала снял с семейного счета 10 миллионов рублей и перевел на счета, которые ему продиктовали злоумышленники. Аферисты стали угрожать уголовным делом в отношении отца студента. Он вспомнил, что у родителей есть сейф с наличными, и решил забрать деньги из него.

Ранее петербуржец опустошил сейф родителей и отдал мошенникам 15,5 млн рублей.