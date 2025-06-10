В Ленобласти дачники отравились побегами нарциссов, приняв их за дикий лук

В Выборгском районе Ленинградской области семейная пара попала в больницу с отравлением побегами нарциссов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации области.

Дачники сорвали для салата свежую зелень, решив, что встретили на пути дикий лук. Добавив побеги в салат, муж и жена почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь, пострадавшие были госпитализированы с отравлением. Выяснилось, что пара употребила в пищу нарциссы.

Все части нарцисса содержат ликорин — токсичный алкалоид, который может вызывать отравление и раздражение кожи. Это вещество служит природной защитой цветка от вредителей и животных, но для человека может стать причиной серьезных проблем. Ликорин вызывает слюноотделение, острые боли в животе, тошноту, рвоту и диарею, а также неврологические симптомы, включая дрожь, судороги и паралич.

Ранее в Подмосковье трехлетний ребенок получил химические ожоги, съев листья домашнего растения.