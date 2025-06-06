Начинающий боец джиу-джитсу получил $56 млн, оставшись парализованным после приема тренера

Инструктор по джиу-джитсу показал прием на ученике и оставил его парализованным

Начинающий боец ​​джиу-джитсу получил $56 млн, оставшись парализованным после того, как инструктор с черным поясом отработал на нем прием, пишет New York Post.

Джек Гринер, начинавший заниматься бразильским джиу-джитсу, получил $56 миллионов в качестве компенсации после того, как был парализован во время тренировки. Инцидент произошел, когда мужчина, имевший уровень белого пояса, отрабатывал приемы с инструктором Франциско Итурраде, обладателем черного пояса.

Во время спарринга Гринер находился на четвереньках, когда инструктор выполнил бросок, резко перевернув его лицом вниз и вывернув шею. По словам Ренера Грейси, легенды бразильского джиу-джитсу, выступавшего экспертом по делу, инструктор всей массой тела надавил на шею ученика, что привело к мгновенной травме — Джек потерял контроль над конечностями.

В результате падения у мужчины были раздроблены шейные позвонки, он остался квадриплегиком. Позже он перенес несколько инсультов, связанных с полученными повреждениями. Все это произошло за несколько недель до окончания университета, что полностью изменило его жизнь.

Гринер подал в суд на школу джиу-джитсу Del Mar Jiu Jitsu в Сан-Диего, обвиняя ее в халатности. Суд присяжных год спустя присудил ему $46 миллионов компенсации. После апелляции студия решение было подтверждено, а с учетом процентов сумма возросла до более чем $56 миллионов.

Адвокат пострадавшего Рауль Равипуди отметил, что это дело стало важной юридической победой не только для его клиента, но и для спортсменов по всему штату, поскольку подтвердило, что инструкторы и спортивные организации могут быть привлечены к ответственности, если неоправданно увеличивают риск травм.

Ранее в США тренер по карате обезвредил грабителя, укравшего сумочку у женщины.