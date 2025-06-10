На Манежной площади запустят часы обратного отсчета до «Интервидения 25»

Более 20 стран примут участие в «Интервидении 25»

На Манежной площади в Москве 12 июня запустят часы обратного отсчета до международного музыкального конкурса «Интервидение 25», который состоится 20 сентября 2025 года в Live Арена, сообщает пресс-служба конкурса.

Часы запустят представители наблюдательного совета и организационного комитета конкурса.

Всего в конкурсе примут участие более 20 стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Африки и Азии.

Напомним, «Интервидение 25» — международный музыкальный конкурс, призванный стать площадкой для открытого мультикультурного диалога.