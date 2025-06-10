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Россиянка подделала билеты в фотошопе ради компенсации

В Туве пенсионерка подделала авиабилеты ради получения компенсации
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Виталий Аньков/РИА Новости

Жительница Тувы попыталась оформить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха с фальшивыми билетами. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратилась сотрудница Фонда пенсионного и социального страхования. Она рассказала, что через портал «Госуслуги» поступило заявление от жительницы региона с просьбой компенсировать расходы на поездку к месту отдыха и обратно.

Заявительница предоставила электронные билеты на 32 тысячи рублей. Проверив информацию, в фонде убедились, что предоставленные авиабилеты были подделаны. После отказа в выплате документы были переданы в полицию.

В отношении 64-летней пенсионерки было возбуждено уголовное дело. Во время допроса обвиняемая призналась, что отправила для получения компенсации билеты своей дочери, подделав их, потому что испытывала финансовые трудности.

Ранее в Новосибирске почтальон украл у пенсионеров почти 300 тысяч рублей, чтобы отдать долги.

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