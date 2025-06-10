На Украине сообщили о повреждении Софийского собора в Киеве

Mykola Tochytskyi/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Киеве ночью повреждения получил древний Софийский собор, рассказал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) министр Культуры Украины Николай Точицкий.

«Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века — это душа всей Украины», — написал чиновник.

Он отметил, что Софийский собор символизирует «рождение нашей государственности».

Точицкий добавил, что ночью также пострадала Одесская киностудия: повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт.

Софийский собор был построен в первой половине XI века в центре Киева. Внутри храма сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII—XVIII веков.

В советские годы Софийский собор стал музеем — Софийским заповедником. В настоящее время он является сердцевиной Национального заповедника «София Киевская» — одного из крупнейших музейных центров Украины.

Софийский собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в связи с чем его запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нем богослужения.

Ранее сообщалось, что Киев затянуло черным дымом.