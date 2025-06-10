На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

2000 волонтеров примут участие в проекте «Чистая Арктика» в новом сезоне

2000 волонтеров примут участие в проекте «Чистая Арктика» в новом сезоне
close
Пресс-служба акции «Чистая Арктика»

В рамках 80-летия Великой Победы и Года Защитника Отечества главным направлением нового сезона проекта «Чистая Арктика» станет благоустройство мемориалов и памятных исторических мест ВОВ, сообщили организаторы проекта.

Планируется, что в пятом сезоне «Чистой Арктики» примут участие 2000 волонтеров.

«Мы решили сосредоточиться на арктических регионах, где в годы Великой Отечественной войны проходили боевые действия. Это Мурманская и Архангельская области, Республика Карелия, поселок Диксон Красноярского края. Большое внимание будет уделено Городам трудовой доблести. Мы провели оценку перед сезоном и понимаем, что работы этим летом у нас будет много», — рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Первые работы по благоустройству начнутся 12 июня, в День России в Карелии. Большие работы в рамках проекта запланированы в Мурманской области. Рекордное количество уборок запланировано в Республике Саха (Якутия). В этом году сезон стартовал 17 марта именно отсюда. С июня по сентябрь волонтеры будут проводить очистки сразу в семи поселках.

Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом». Как отметил в ходе пресс-конференции заместитель директора департамента коммуникаций «Росатома» Константин Рудер, «Чистая Арктика» – это пример того, как компания вовлекает молодежь не только в развитие региона, но и в решение глобальных экологических проблем, показывая на примере этого проекта возможности и для их карьерного роста, и для научных открытий здесь и сейчас.

Проект «Чистая Арктика» стартовал в 2021 году и за это время существенно масштабировался. Сегодня к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Всего за четыре года в экспедициях проекта приняло участие 7 700 человек. Они собрали 19 800 тонн отходов и очистили 791 га арктической земли.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами