2000 волонтеров примут участие в проекте «Чистая Арктика» в новом сезоне

В рамках 80-летия Великой Победы и Года Защитника Отечества главным направлением нового сезона проекта «Чистая Арктика» станет благоустройство мемориалов и памятных исторических мест ВОВ, сообщили организаторы проекта.

Планируется, что в пятом сезоне «Чистой Арктики» примут участие 2000 волонтеров.

«Мы решили сосредоточиться на арктических регионах, где в годы Великой Отечественной войны проходили боевые действия. Это Мурманская и Архангельская области, Республика Карелия, поселок Диксон Красноярского края. Большое внимание будет уделено Городам трудовой доблести. Мы провели оценку перед сезоном и понимаем, что работы этим летом у нас будет много», — рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Первые работы по благоустройству начнутся 12 июня, в День России в Карелии. Большие работы в рамках проекта запланированы в Мурманской области. Рекордное количество уборок запланировано в Республике Саха (Якутия). В этом году сезон стартовал 17 марта именно отсюда. С июня по сентябрь волонтеры будут проводить очистки сразу в семи поселках.

Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом». Как отметил в ходе пресс-конференции заместитель директора департамента коммуникаций «Росатома» Константин Рудер, «Чистая Арктика» – это пример того, как компания вовлекает молодежь не только в развитие региона, но и в решение глобальных экологических проблем, показывая на примере этого проекта возможности и для их карьерного роста, и для научных открытий здесь и сейчас.

Проект «Чистая Арктика» стартовал в 2021 году и за это время существенно масштабировался. Сегодня к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Всего за четыре года в экспедициях проекта приняло участие 7 700 человек. Они собрали 19 800 тонн отходов и очистили 791 га арктической земли.