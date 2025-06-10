Пьяная пенсионерка обварила попутчиц кипятком в поезде

В Краснодарском крае транспортные полицейские задержали нетрезвую пассажирку поезда, которая устроила дебош в вагоне и выплеснула кипяток на двух попутчиц. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа.

Инцидент произошел в поезде Кисловодск — Архангельск. 65-летняя нетрезвая пассажирка устроила ссору с попутчицами в вагоне. Дебоширка нецензурно обзывала окружающих. Пассажиры делали пенсионерке замечания и пожаловались проводникам, но нетрезвая женщина стала проявлять агрессию.

Больше всех досталось ее случайным попутчицам — в порыве гнева пенсионерка облила их кипятком. Злоумышленницу задержали на станции Тихорецкая. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого нетрезвая пассажирка устроила дебош в поезде «Челябинск — Москва». Сотрудники транспортной полиции пытались успокоить женщину, в ответ она напала на одного из стражей порядка и избила.

Ранее в Казани с поезда сняли дебошира, угрожавшего пассажирам ножом.