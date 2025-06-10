Пятилетний мальчик устроил пожар в доме бабушки и ушел смотреть мультфильмы

В Удмуртии ребенок сжег баню и курятник, когда гостил у бабушки

В Завьяловском районе Удмуртии пятилетний мальчик устроил пожар в доме бабушки, из-за детской шалости сгорели надворные постройки и баня. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в деревне Старые Кены. Пятилетний мальчик гостил у бабушки и нашел в бане спички. Играя с огнем, ребенок поджег матрас. Испугавшись, мальчик убежал в дом и сел смотреть мультфильмы.

Возгорание заметила 17-летняя тетя маленького поджигателя. Девушка выбежала на улицу вместе с племянником, отвязала собак и попросила соседей вызвать пожарных. Огонь уничтожил баню, сени, курятник и надворные постройки.

До этого в Шарыповском районе Красноярского края задержали подростка, по вине которого загорелось поле. Школьник объяснил, что хотел погреться и поджег траву. Известно, что мальчик состоит на учете в органах ПДН, действия несовершеннолетнего рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Костромской области дети из любопытства устроили пожар и сожгли дом культуры.