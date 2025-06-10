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Врач рассказала о пользе клубники для беременных

Врач Русакова: беременным полезно есть клубнику
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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Беременным полезно включать в свой рацион питания клубнику, она необходима для правильного развития плода, а также укрепления сердца и иммунитета. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она отметила, что в этой ягоде содержатся антиоксиданты, которые борются с перекисным окислением в организме и поддерживают его молодость. Кроме того, в ее составе есть калий, способствующий нормальной работе сердечно-сосудистой системы.

«Помимо этого, клубника содержит фолиевую кислоту, что важно для кроветворения и развития плода при беременности. Плюс в ней находится витамин С, полезный для иммунной системы, кожи и сосудистой стенки», — добавила Русакова.

Врач уточнила, что в день можно съедать примерно 150–300 г клубники. При этом она призвала быть осторожнее с ней при склонности к аллергиям, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, а также повышенной кислотности.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета, врач Ольга Тарасова до этого рассказала «Газете.Ru», что суточная норма потребления клубники для взрослого человека отличается от индивида к индивиду из-за особых потребностей или общего состояния здоровья. В среднем, взрослый человек может есть в день 1,5–2 чашки клубники.

Ранее россиян предупредили об опасности слишком красной клубники.

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