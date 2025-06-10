Альфа-Банк открыл базовую кафедру в РАНХиГС

Альфа-Банк открыл базовую кафедру в Институте управления президентской академии, сообщает пресс-служба кредитной организации. Она будет работать по четырем направлениям: EdTech, продуктовый менеджмент, комплаенс и риск-менеджмент.

Первая магистерская программа «Управление рисками и комплаенс» начнет набор студентов уже в этом году. Банк выделит 10 грантов на бесплатное обучение для лучших абитуриентов.

Осенью для студентов академии запланирован запуск кейс-чемпионатов, хакатонов, проектных школ и образовательных лекций. Также будет создана EdTech-лаборатория, которая займется разработкой новых образовательных форматов и технологий с учетом требований рынка.

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский назвал открытие базовой кафедры важным шагом в развитии сотрудничества между бизнесом и образованием.

«Мы создаем условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и компетенциями. Наша программа, разработанная совместно с Академией, позволяет будущим специалистам приобрести уникальные практические навыки, необходимые для успешной карьеры в финансовой отрасли», — сказал он.

По его мнению, инвестиции в образование становятся инвестициями в будущее банка и страны.

Магистерская программа «Управление рисками и комплаенс» включает практико-ориентированные курсы от экспертов Альфа-Банка, а также возможность прохождения практик и стажировок в компании.

Ректор президентской академии Алексей Комиссаров отметил важность нового формата взаимодействия бизнеса и образования.

«Наша цель — трансформировать подход к обучению, сделать его персонализированным, технологичным и ориентированным на реальные запросы рынка. Первая совместная программа «Управление рисками и комплаенс» — результат этой трансформации», — сказал он.

По его словам, она объединяет аналитический и юридический фокус, готовя специалистов нового поколения, способных комплексно решать задачи в сфере управления рисками. Комиссаров подчеркнул, что кафедра будет работать не только в московском кампусе, но и по всей сети президентской академии.