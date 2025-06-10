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Бизнесмен вышел из палатки в туалет и столкнулся со львом, мужчину не спасли

В Намибии лев напал на вышедшего в туалет бизнесмена, его не спасли
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Shutterstock

Бизнесмен из Намибии пострадал во время нападения льва, мужчину не спасли. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в районе Сесфонтейн. 59-летний турист отдыхал в палаточном лагере, в какой-то момент он вышел в туалет и столкнулся с хищником.

Другие люди, находившиеся в лагере, смогли отпугнуть животное и оно убежало, но к этому моменту предприниматель уже не дышал. Спасти его не удалось.

По данным местных СМИ, от нападения льва пострадал 59-летний бизнесмен Бернд Кеббел, который приехал в лагерь вместе с женой и друзьями.

На месте работала полиция, но ситуацию там пообещали прокомментировать после проведения необходимых мероприятий.

Известно, что это второй случай нападения льва на человека в Африке за последние шесть недель. В апреле 14-летняя девушка получила серьезные повреждения после нападения хищника, спасти ее не смогли.

Ранее леопард схватил ребенка и протащил его по участку на глазах у дедушки.

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