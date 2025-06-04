Леопард схватил ребенка и протащил его по участку на глазах у дедушки

В Индии леопард напал на пятилетнего мальчика, ребенок не выжил

Пятилетнему мальчику из Индии понадобилась помощь медиков после нападения леопарда. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в одной из деревень штата Махараштра. Ребенок находился на ферме у дедушки и проводил с ним время, когда на их участок забрел хищник. Животное схватило мальчика и попыталось унести, но дедушка стал кричать и прогонять животное.

В результате леопард бросил травмированного ребенка и убежал. Вскоре на место прибыли медики, но спасти пострадавшего не смогли.

Ситуация вызвала недовольство среди местных жителей, которые призвали власти обеспечить им безопасность. Чиновники установили клетки и поймали животное, которое, предположительно, напало на мальчика.

«Они планируют проанализировать образцы мазков животного для подтверждения», – сообщается в публикации.

Подобный случай произошел в апреле всего в 3,5 километра от деревни. 20-летняя девушка пострадала во время нападения леопарда и не выжила.

Ранее в Московском зоопарке пытались отравить редкого леопарда.