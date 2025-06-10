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В Бразилии ребенок ежедневно добирается до школы на свинье

Девятилетний мальчик из Бразилии ездит в школу верхом на дрессированной свинье
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Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

Девятилетний мальчик добирается до своей школы в Бразилии верхом на домашней свинье, сообщает What's The Jam.

Девятилетний Гутиньо Роча, по словам его матери Аны, всегда любил играть с животными и заботиться о них. Семья живет на ферме в Жирау-ду-Понсиану, сельской местности на северо-востоке страны, поэтому одним из первых питомцев мальчика стала свинья, которую зовут Фогете, что в переводе с португальского означает «Ракета».

Гутиньо приручил животное, и теперь Фогете позволяет ему одному сидеть на своей спине. Таким способом мальчик добирается до школы всего за одну минуту.

«Он тот, кто дрессирует свинью и других животных. Свинья позволяет ему ездить на себе, что не позволяет никому другому. Он также приручил ослов и всегда бегает с собаками», — с гордостью рассказывает Ана, мать маленького наездника.

Братья Гутиньо снимают его утренние поездки до школы на камеру, а Ана загружает видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На их семейном аккаунте сейчас уже 1,2 млн подписчиков, и ролики иногда набирают до 40 млн просмотров.

Ранее активисты спасли от забоя свинью из Грузии, ставшую популярной в соцсетях.

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