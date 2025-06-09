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Рабочий склада в Ленобласти ошибся во время разгрузки паллет и впал в кому

Рабочий впал в кому после инцидента с погрузчиком на складе в Ленобласти
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Рабочий склада в Ленинградской области ошибся во время работы с погрузчиком и серьезно пострадал. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел 8 июня на складе в городе Тельмана. По данным источника, пострадал 27-летний водитель погрузчика, который допустил ошибку.

Он должен был снять паллеты, но вместо этого поднял балку, на которой они стояли, после чего она рухнула вниз. Падение балки привело к цепной реакции, и на мужчину посыпались паллеты, которые находились выше.

Рабочий не успел покинуть кабину, и его придавили упавшие грузы. Мужчина получил серьезные травмы, включая сотрясение головного мозга и перелом тазовых костей, и впал в кому. Сейчас пострадавший находится в реанимации больницы в Тосно, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Саратове водитель экскаватора придавил ковшом семилетнюю дочь.

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