В Саратове водитель экскаватора придавил ковшом семилетнюю дочь

СК Саратовской области возбудил уголовное дело по факту травмирования малолетней, девочку придавило ковшом экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Кировском районе города 17 мая. 34-летний мужчина работал на экскаваторе во дворе своего дома. Он не заметил, как в ковш забралась его семилетняя дочь, и случайно прижал им девочку к земле.

Ребенок госпитализирован с травмами, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что школьница попала в больницу после ДТП с велосипедистом в Петербурге. 11-летняя девочка направлялась к пешеходному переходу. В этот момент пересекавший этот переход на велосипеде мужчина врезался в ребенка и случайно проехался по нему. Девочке понадобилась помощь медиков, у нее диагностировали перелом носа.

Ранее под Челябинском легковушка с пятью детьми угодила под грузовик.