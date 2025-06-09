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Дуров назвал абсурдом обвинения властей Франции

Павел Дуров не понимает, в чем его обвиняют французские власти
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vk.com/Global Look Press

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не может понять, в чем его обвиняют власти Франции. Его слова приводит ТАСС.

«Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было — такая трактовка «соучастия» крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет», — отметил предприниматель.

Дуров рассказал, что во Франции уже преследовали мелкие приложения, которые создали специально для преступников без банковских счетов, без аудита, но Telegram — это совершенно другой уровень.

Французские власти, по словам Дурова, заявили, что среди пользователей его мессенджера нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью. А бизнесмен не сделал достаточно, чтобы это предотвратить. Сооснователь Telegram назвал это нелепым.

«Это все равно, что арестовать [президента США] Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить [президента Франции Эммануэля] Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд», — сказал Дуров.

24 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сооснователя мессенджера Telegram арестовали во Франции из-за желания властей страны повлиять на выборы в Румынии.

Ранее Павел Дуров провел социальный эксперимент в Telegram.

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