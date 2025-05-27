Туристка осталась жить на улице в Перу после жестокого ограбления

Британка осталась жить на улице в Перу после жестокого ограбления, пишет LADBible.

32-летняя жительница Великобритании Ханна Альмонд, приехавшая в Перу для участия в йога-ретрите, оказалась на улице после того, как была ограблена и осталась без документов, денег и личных вещей. Инцидент произошел в городе Куско — популярном туристическом направлении, известном как ворота в древний город Мачу-Пикчу.

По сообщениям СМИ, Ханна была жестоко ограблена группой местных жителей, которые не только отобрали у нее все имущество, но и сожгли ее паспорт и другие документы. После этого она потеряла возможность связаться со своей семьей или получить консульскую помощь. С тех пор женщина спит на улице, в частности под мостом Белен в Куско, где завела знакомство с пожилым бездомным мужчиной.

Ханна прибыла в Перу в начале марта и изначально планировала вернуться домой до истечения 90-дневной туристической визы. Однако по прошествии этого срока ее миграционный статус стал нелегальным, что еще больше усложнило ситуацию.

Британский консул Марк Аткинсон сообщил, что власти готовы помочь Альмонд, включая предоставление временного жилья и финансирование покупки еды. Тем не менее, женщина снова возвращается к прежнему образу жизни на улицах города.

Состояние британки вызывает серьезную обеспокоенность. По словам друзей и родственников, она находится в состоянии крайней уязвимости, испытывает страх перед властями и не доверяет окружающим после пережитого нападения.

«Мы отчаянно хотим обеспечить ей безопасность и лечение, которое она заслуживает. Нам нужно забрать ее домой», — добавила подруга женщины.

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