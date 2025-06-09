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Воспитанники центра «Доверие» поддержали сборную России

Портал «Чемпионат» организовал поездку детей на матч Россия-Нигерия в «Лужниках»
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Пресс-служба Rambler&Co

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) 6 июня организовал поездку юных любителей футбола из семейного центра «Доверие» Московской области на матч сборных России и Нигерии по футболу в «Лужниках». Поездка состоялась в рамках продолжающейся благотворительной акции «Открывая спорт», которая проводится совместно с АНО «Игра твоей мечты», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Ребята на протяжении всей игры переживали за сборную России: радовались и обнимались, когда команда забила гол и подбадривали, когда она пропустила ответный мяч. После игры дети долго не хотели расставаться с волонтерами, делясь своими впечатлениями от прошедшего дня.

«Очень рад, что наша благотворительная акция с каждым разом охватывает все больше новых участников, в том числе детей с ОВЗ. Мы продолжаем вместе объединять неравнодушных людей с целью подарить детям яркие, светлые эмоции и мотивировать их заниматься спортом. Большое спасибо РФС, «Чемпионату» и нашим волонтерам за великолепный праздник для детей», — отметил директор АНО «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.

Ранее воспитанники Новомосковской школы-интерната из Тульской области в рамках благотворительной акции посетили матч ФК «Динамо» Москва.

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