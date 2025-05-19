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«Чемпионат» подарил детям из интерната футбольный праздник

Дети из интерната посетили матч «Динамо»
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Пресс-служба фонда «Пас в будущее»

Воспитанники Новомосковской школы-интерната из Тульской области посетили матч ФК «Динамо» Москва. Это стало возможным благодаря благотворительной акции «Открывая спорт», организованной порталом «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и АНО «Игра твоей мечты», сообщает пресс-служба портала.

Перед игрой дети участвовали в интерактивных активностях: играли в футбол на PlayStation, создавали фото и видео с игроками с помощью ИИ, рисовали плакаты, наносили временные тату с логотипом клуба и получили подарки от «Чемпионата».

Матч подарил яркие эмоции: «Динамо» на последних минутах вырвало победу, заработав три очка. После игры ребята встретились с вратарем клуба Игорем Лещуком.

«Очень рад, что благодаря нашему совместному проекту «Открывая спорт» мы можем сотрудничать с большим количеством футбольных клубов и радовать детей», — отметил директор АНО «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.

Ранее сообщалось, что «Чемпионат», АНО «Игра твоей мечты» и ФК «Локомотив» 5 апреля на стадионе «РЖД Арена» запустили социальный проект «Открывая спорт». В рамках спецпроекта запланирована целая серия мероприятий. Так, первыми участниками стали воспитанники Медновской санаторной школы-интерната. Для них организовали экскурсию по стадиону и музею ФК «Локомотив».

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