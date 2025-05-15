Женщина систематически обворовывала магазины в Екатеринбурге, прикрываясь детской коляской

В Екатеринбурге задержали женщину, воровавшую из магазинов с помощью коляски

В Екатеринбурге задержали женщину, которая систематически обворовывала магазины, прикрываясь детской коляской. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Сотрудники Росгвардии зафиксировали серию краж в сетевом гипермаркете на улице Академика Сахарова. По данным ведомства, 40-летняя женщина использовала детскую коляску для выноса товаров, не оплачивая их на кассе.

Как установили правоохранители, злоумышленница неоднократно прятала в коляске продукты питания, бытовую химию и игрушки. Только в период, когда стражи порядка наблюдали за ней, женщина украла товаров на сумму около пяти тысяч рублей. Предварительно, таким способом она совершила более десяти краж в разных отделах магазина.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по факту краж. Сейчас проверяется ее возможная причастность к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее российская пара с младенцем пыталась украсть продукты из магазина, спрятав их в коляске.