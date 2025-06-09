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В российских школах ограничат объем домашних заданий и контрольных

В школах РФ ограничат объем домашних заданий и контрольных с сентября 2025 года
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Depositphotos

С 1 сентября 2025 года в школах России установят норматив по количеству контрольных, практических работ и домашних заданий. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы, передает kp.ru.

Министр уточнил, что в РФ принят закон, который утвердил единые федеральные образовательные программы. В 2025 году вступает в силу приказ № 704. Он регламентирует календарно-урочное планирование, в том числе количество отведенных на изучение каждого предмета часов.

Кроме того, документ нормирует число контрольных и проверочных работ, а также объем домашних заданий.

26 мая Кравцов заявил, что единые учебники по всем предметам появятся в России в течение трех лет. Параллельно с этим в стране будет модернизирована система подготовки и переподготовки педагогов.

Ранее глава Минпросвещения призвал снизить нагрузку на учителей.

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