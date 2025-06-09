В Хакасии главу юрфирмы заподозрили в крупном мошенничестве

В Абакане директора юрфирмы обвинили в мошенничестве на 300 тыс. рублей

Следственные органы в Абакане предъявили обвинение директору юридической фирмы в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Имя задержанного не разглашается, но, по данным «Коммерсанта», речь идет о юристе Михаиле Антоневиче — бывшем советнике главы республики.

По данным следствия, в декабре 2024 года к юристу обратились жительница Саяногорска и ее сын за помощью в оформлении наследства после того, как не стало сожителя женщины. Узнав, что по этому факту проводится проверка, обвиняемый якобы сообщил клиентам, что заведено уголовное дело, а женщина якобы является подозреваемой.

По версии СК, юрист предложил «уладить» ситуацию за 300 тыс. рублей. Деньги ему передал сын заявительницы, но, как считают следователи, юрист присвоил их и ничего делать не собирался.

Мужчина задержан. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения.

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