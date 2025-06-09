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В Краснодаре бывших полицейских обвинили в многомиллионном мошенничестве

В Краснодаре экс-сотрудников полиции подозревают в хищении более 14 млн рублей

В Краснодарском крае бывшего заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления (КРУ) краевого ГУ МВД, экс-главного бухгалтера и казначея полиции Павловского района задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с января 2023 года бывший замначальника КРУ вместе с другими участниками схемы создал группу для хищения бюджетных средств. В схему были вовлечены бухгалтер и казначей районного отдела. Бухгалтер отправляла фиктивные заявки на перечисление денег, а казначей обналичивала эти суммы, не отражая их в отчетности. Деньги распределялись между участниками группы.

Также подозреваемые заранее узнавали о планируемых проверках и прикрывали свои действия. Всего за два года они могли похитить свыше 14 млн рублей.

Вывести схему на свет удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников службы безопасности ГУ МВД. Всех фигурантов задержали, суд отправил их под домашний арест. В их домах прошли обыски, изъяты важные документы и вещи. На имущество обвиняемых наложили арест.

Ранее экс-замглавы Волоколамского округа обвинили в махинациях с землей.

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