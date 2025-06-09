В Африке отец отрубил руку сыну-альбиносу, чтобы сделать колдовское зелье

В Танзании отец отрубил руку своему сыну-альбиносу, чтобы сделать колдовское зелье, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, Космас Лусамбо вместе с группой из 17 человек ночью ворвался в дом, где спал его ребенок. Мать мальчика ударили и обездвижили, после чего нападавшие ворвались в комнату мальчика, вытащили его из кровати и прижали к полу. В этот момент отец отрубили ему руку ударом мачете. Мужчины забрали отрезанную конечность и скрылись, оставив ребенка истекать кровью.

Этот жестокий поступок был совершен из-за суеверных верований: тело людей с альбинизмом считается ценным на черном рынке, так как местные колдуны используют их части для изготовления магических зелий, якобы способных приносить удачу или исцелять болезни. В Танзании частота рождения детей с альбинизмом одна из самых высоких в мире — один на 1400 новорожденных.

После нападения мальчику удалось выжить. Благотворительная организация, которая защищает людей с альбинизмом в Танзании, помогла ребенку и четырем другим детям, ставшим жертвами подобных нападений, получить протезы. Все пятеро были перевезены в США, где проходили реабилитацию в больнице Shriners в Филадельфии.

Благодаря этой помощи дети получили возможность жить полноценной жизнью, несмотря на пережитые травмы. Однако в Танзании ситуация остается сложной. Несмотря на усилия правительственных и неправительственных организаций, альбиносы продолжают подвергаться дискриминации и насилию. Среди местного населения также существует поверье, что половой контакт с людьми с альбинизмом может вылечить ВИЧ, что приводит к эпидемии сексуального насилия против женщин с этим заболеванием.

Танзанийское правительство создало специальные центры для защиты людей с альбинизмом, но правосудие часто не достигает преступников, и многие случаи остаются без расследования, отмечают специалисты.

Ранее в Австралии на фото попала стая редких кенгуру-альбиносов.