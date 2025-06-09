Москвичка задушила пятилетнюю дочь поясом от халата, утопила и порезала ей шею

В Подмосковье мать задержали за то, что она задушила пятилетнюю дочь

Жительница Подмосковья стала фигуранткой дела об убийстве после того, как нашли тело ее пятилетней дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Воскресенске. По предварительной информации, мать убила ребенка, после чего сама рассказала обо всем полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас следователи работают с фигуранткой и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и мотивы.

По данным СМИ, в день своей смерти девочка подошла к родительнице с вопросом, но та отреагировала слишком агрессивно, схватила пояс от халата и задушила ребенка.

«Затем подозреваемая набрала ванну и утопила дочку, а в конце порезала шею жертве», – сообщается в публикации.

Предположительно, женщина была в депрессии, так как у них с мужем были «непростые отношения». Известно, что женщине 40 лет, она работает продавцом. Глава семьи в день инцидента был на работе.

Ранее в Канске 29-летняя мать зарубила топором троих детей, включая младенца.