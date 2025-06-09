Москвичка задушила пятилетнюю дочь поясом от халата, утопила и порезала ей шею

Жительница Подмосковья стала фигуранткой дела об убийстве после того, как нашли тело ее пятилетней дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в Воскресенске. По предварительной информации, мать убила ребенка, после чего сама рассказала обо всем полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас следователи работают с фигуранткой и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и мотивы.
По данным СМИ, в день своей смерти девочка подошла к родительнице с вопросом, но та отреагировала слишком агрессивно, схватила пояс от халата и задушила ребенка.
«Затем подозреваемая набрала ванну и утопила дочку, а в конце порезала шею жертве», – сообщается в публикации.
Предположительно, женщина была в депрессии, так как у них с мужем были «непростые отношения». Известно, что женщине 40 лет, она работает продавцом. Глава семьи в день инцидента был на работе.
Ранее в Канске 29-летняя мать зарубила топором троих детей, включая младенца.