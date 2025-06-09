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Пассажиры вернувшегося в Шереметьево самолета ждут вылета более 10 часов

«Осторожно, новости»: летевшие в Египет застряли в Шереметьево на 12 часов
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Shutterstock

В аэропорту Шереметьево пассажиры рейса Москва-Шарм-эль-Шейх (Египет) более 10 часов ожидают вылета после того, как полет прервали из-за технической неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, минувшей ночью во время полета самолет развернулся в связи с технической неисправностью, пассажиров вернули в аэропорт. Сообщалось, что новый полет назначался на 13:50.

«Все время переносили вылет на два часа. Только в восемь утра мы получили воду, в девять — еду. Сейчас мы получили багаж и ждем трансфер», — заявили пассажиры рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines.

В московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте заявили, что контролируют соблюдение прав пассажиров задержанного рейса — им предоставлены напитки и горячее питание. Утверждается, что в настоящее время пассажиры размещены в гостинице.

В ведомстве отметили, что вылет задержался более чем на 12 часов.

До этого российский Boeing 747 приземлился в московском Шереметьево. Причиной возвращения стал рост температуры в салоне.

Ранее в аэропорту Внуково перенесли рейсы из-за потопа.

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