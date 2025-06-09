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Россиянка пыталась справиться с костью в пищеводе сама и оказалась на операционном столе

В Подмосковье спасли женщину, у которой застряла рыбная кость в пищеводе
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Министерство здравоохранения Московской области

Жительница Подмосковья самостоятельно пыталась справиться с застрявшей в пищеводе костью и усугубила свое состояние. Ей помогли врачи Раменской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Как уточнили в ведомстве, 50-летняя пациентка поступила в учреждение с жалобами на дискомфорт в горле, сильное слюноотделение и боли в грудном отделе. Женщина призналась, что пару дней назад проглотила кусок рыбы, в котором была кость. Предположив, что кость застряла у нее в пищеводе, пациентка пыталась протолкнуть ее дальше с помощью твердой пищи, но ей стало только хуже. После диагностики медики приняли решение об экстренной операции.

«Технически предстояла непростая операция: кость больших размеров — 2,5 см в длину и 1,5 см шириной — и острыми краями очень глубоко проникла в мышечный слой. Выполнялось поэтапное извлечение инородного тела: сначала мы переместили его в желудок, затем перехватили специальным эндоскопическим инструментом, расположив кость таким образом, чтобы в дальнейшем она не повредила глубоколежащие слои мягких тканей», — рассказал эндоскопист больницы Сергей Яшков.

Кость благополучно извлекли, и на следующий день после вмешательства пациентка отправилась домой.

Ранее в Сургуте спасли мужчину, которому рыбная кость попала в легкое.

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