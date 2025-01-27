Россиянин, случайно проглотивший рыбную кость, лишился части легкого

В Сургуте спасли мужчину, который проглотил рыбную кость, попавшую в легкое

В ХМАО мужчина оказался на операционном столе после того, как проглотил рыбную кость. Об этом сообщили в Сургутской травмбольнице.

За помощью к врачам обратился 62-летний югорчанин, который за три дня до этого случайно проглотил рыбную кость. Он сразу же почувствовал дискомфорт в области пищевода и боль при глотании, но пришел в больницу, только когда у него поднялась температура.

«Компьютерная томография выявила инородное тело в средостении. То есть за это время кость проткнула пищевод и мигрировала в грудную полость», — говорится в сообщении.

Из районной больницы мужчину отправили в Сургут, к тому времени кость уже попала в левое легкое и успела спровоцировать абсцесс. По этой причине пациента немедленно прооперировали.

«Мы были вынуждены выполнить открытую операцию — торакотомию и резецировать верхнюю долю абсцедирующего органа», — отметил заведующий хирургическим отделением Дмитрий Горлов.

Теперь пострадавшему придется какое-то время носить дренажи из-за скапливающихся жидкости и воздуха, но, по прогнозам врачей, восстановление пациента не займет много времени.

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