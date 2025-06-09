Россиянам рассказали, какие тренировки нужны людям старше 50 лет

Силовые тренировки полезно выполнять людям старше 50 лет, чтобы продлить жизнь. Об этом сообщил кардиолог и исследователь долголетия Эрик Топол, передает Pravda.Ru.

По его словам, с возрастом люди начинают терять мышечную массу, что приводит к хрупкости костей, нарушению баланса и повышенному риску падений. При этом силовые тренировки могут обратить этот процесс. Кроме того, работа с весом может укрепить метаболизм.

Эксперт посоветовал начать с простых упражнений с собственным весом — приседаний, выпадов, отжиманий и планки, после можно добавлять гантели по 2-3 кг.

«Главное — не интенсивность, а регулярность. Даже две короткие тренировки в неделю дадут заметный эффект», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что силовые тренировки, а также питание помогут выглядеть моложе, а также поддержать мышцы и прочность костей. Специалисты отмечают, что для продления молодости можно заниматься аэробикой, а также ходить не менее 10 тыс. шагов в день. Для преображения тела нужно есть больше белка.

Ранее тренеры рассказали о пользе сочетания кардио и силовых тренировок.