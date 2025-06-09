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Контрафактные вейпы назвали одной из причин роста заболеваний среди молодежи

Доктор Еделев: в контрафактных вейпах могут быть инфекции и вирусы
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Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

Продажа и употребление несертифицированной нелегальной курительной продукции таят в себе несколько опасностей, так как неизвестно, из чего изготовлены эти вейп-продукты, заявил доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор, президент Научно-производственного проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев.

«В них часто содержатся опасные химические вещества, можно сказать, «от чайной ложки до лопаты», ведь сколько их внутри, никогда не известно. И чаще всего это тяжелые металлы, канцерогены, токсины, которые используются для усиления действия никотина», — сказал он.

Еделев напомнил, что ранее врачи во время исследований убеждались, что нелегальные вейпы могут провоцировать опасные состояния.

Например, в 2019 году в США ученые выяснили, что около 87% потребителей, покупавших вейпы на черном рынке, получили заболевания легких: в картриджах таких средств была обнаружена масса опасных для жизни веществ, вплоть до тетрагидроканнабинола (ТГК), это основное действующее вещество марихуаны. Также в вейпах, продающихся без сертификатов, находили пестициды, синильную кислоту и другие вреднейшие для здоровья компоненты.

В России ранее была введена сертификация и маркировка вейпов, но и сегодня некоторые производители и продавцы пытаются реализовывать продукцию без сертификации, при этом выясняется, что фальсификаты действительно несут в себе опасность для жизни. Полиция предпринимает жесткие меры, чтобы пресекать торговлю подобными некачественными электронными сигаретами.

Недавние рейды в ряде регионов России подтвердили, что таких случаев немало. Крупные партии вейпов без сертификации, среди которых фигурировали WAKA, Inflave, Geek Bar и другие, изъяли в Крыму, Хакасии, Москве и других субъектах РФ. При этом проверка подтвердила наличие в изъятом, например, в WAKA, превышение дозы никотина, и их опасность для здоровья.
Еделев отметил, что в контрафактных электронных сигаретах находят даже инфекции, вирусы, бактерии, которые поражают легкие.

«Мы, медики, наблюдаем в таких случаях легкие с последствиями, напоминающими постковидные – стекловидность и так далее», — сказал он.

Врач добавил, что низкокачественная продукция приводит к так называемым вейповым инфарктам, неврологическим заболеваниям, онкологии.

«На некачественных вейпах часто отсутствует положенное предупреждение о том, что продукция «может быть опасна для здоровья», и чем именно. Курильщикам такие вейпы кажутся будто бы менее вредными, и они ведутся на такие уловки. Это делает нелегальную вейп-продукцию наиболее опасной»», — сказал Еделев.

По мнению специалиста, с 2024 года в России значительно повысились акцизы на вейпы и покупка качественной продукции стала просто недоступной для большинства потребителей, когда контрафакт продается по цене в 4- 5 раз ниже оригинального товара. Кроме того, подобная низкокачественная вейп-продукция, которая сейчас массово изымается из торговли, при соблюдении закона, при прохождении всех экспертиз и маркировки, просто не получила бы допуска на рынок.

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