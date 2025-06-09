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Врач рассказала, как повысить уровень гормона радости

Врач Балашова: индейка и банан повысят уровень гормона радости
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progressman/Shutterstock/FOTODOM

Синтезу гормона радости (серотонина) способствуют социальная активность, любимое дело, а также некоторые продукты, включая индейку и бананы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-эндокринолог Наталья Балашова.

По ее словам, этот гормон синтезируется в головном мозге и клетках кишечника. Он образуется из аминокислоты — триптофана, который в больших количествах содержится в бананах и индейке.

«Также важно помнить: радость — это удовольствие от того, что было достигнуто. Следовательно, синтезу серотонина способствуют любимое дело и хобби. При этом положительно влияют любые победы, даже маленькие», — продолжила Балашова.

Кроме того, врач посоветовала поддерживать социальную активность и заниматься фитнесом или физкультурой, чтобы улучшить самочувствие и поднять настроение.

До этого «Газете.Ru» сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, как создать ароматический сад для здоровья и отдыха на собственном участке. Ароматические сады становятся популярными среди дачников, превращая участки в настоящие оазисы для отдыха и релаксации.

Ранее был назван простой способ улучшить настроение младенца.

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