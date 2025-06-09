В Башкирии прохожие жестоко избили мужчину с ДЦП, пока его мать покупала продукты

Mash: в Башкирии на инвалида напали, пока мать отлучилась в магазин

На жителя Башкирии набросились прохожие, когда его мать отлучилась. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Таштимерово. По данным Telegram-канала, женщина оставила 30-летнего сына-инвалида одного на несколько минут, чтобы сходить за продуктами.

Как рассказали родственники, на пострадавшего напали двое прохожих, которые избили его. В результате молодой человек получил синяки и множественные ушибы. Семья обратилась в полицию.

Известно, что у мужчины диагностировали ДЦП, он не разговаривает. Из-за этого он находится под постоянным присмотром матери.

Подобный случай в этом же регионе произошел недавно. В Мечетлинском районе подростки вызвали юношу-инвалида, который раньше учился дома и пришел в школу только недавно, на «стрелку».

В результате они заставили подростка на костылях драться со сверстником, и, когда пострадавший упал на землю, его стали пинать по лицу.

Ранее в Уфе четверо мужчин напали на молодого человека на костылях.