Налоговый вычет за неработающего пенсионера могут получить дети

Депутат Чаплин: налоговый вычет за пенсионера без дохода могут получить его дети

Пенсионеры вправе получить социальный налоговый вычет за лечение при наличии дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%. Если такого дохода нет, вычет могут оформить их дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина («Единая Россия»).

Самозанятость, аренда жилья или работа после выхода на пенсию создают право на возврат части средств. Пенсионные выплаты не учитываются, так как не облагаются налогом.

«Если пенсионер продолжает работать, сдает жилье или имеет иной налогооблагаемый доход, он может претендовать на вычет», — пояснил Чаплин.

С 2024 года максимальная сумма расходов для вычета – 150 000 рублей (возврат до 19 500 рублей). Для периодов до 2023 года лимит – 120 000 ₽ (максимум 15 600 рублей к возврату). Размер вычета не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ.

Для получения вычета необходимы декларация 3-НДФЛ и справка из медицинского учреждения с указанием суммы и кода услуги (договора и чеки не требуются).

При оформлении вычета детьми за лечение родителя договор с клиникой заключается на имя ребенка, оплата производится его средствами, в справке указываются фамилия, имя и отчество родителя и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) плательщика.

Ранее в Госдуме предложили вовремя обеспечивать жильем вышедших на пенсию госслужащих.