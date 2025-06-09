Стало известно о крупной махинации при создании соцсети для учителей

Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при создании первой профессиональной социальной сети для педагогов «Горизонт» завершено. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Фигурантами дела выступают экс-глава центра цифровой трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (резидент инновационного фонда «Сколково») Ярослав Демченко, а также предприниматели Антон Аникин и Артем Прошко.

Следствие установило, что в октябре 2019 года Минпросвещения РФ в рамках реализации нацпроекта «Образование» заказало подведомственному фонду под руководством Демченко за 42 млн рублей создание автоматизированной информационной системы (АИС) «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт». При этом большая часть работ была выполнена фиктивно, а сама соцсеть оказалась неработающей. По данным следствия, из данной суммы, выделенной из бюджета, на оплату разработки системы было потрачено свыше 38 млн рублей, которыми обвиняемые «распорядились по своему усмотрению».

Ранее исследование показало, что в России 85% педагогов используют соцсети для работы.