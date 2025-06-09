В ЦАМ назвали причины возвращения россиян из-за границы

Эксперт Литвин из ЦАМ: россияне чаще возвращаются из Германии и Канады

С 2024 года усиливается поток возвращающихся в Россию сограждан, которые 10 и более лет назад получили гражданство ЕС, проходили обучение и строили карьеру за границей. Согласно данным ЦАМ (Центрального Агентства Миграции), в Россию возвращаются экономически активные, образованные соотечественники. Их средний возраст составляет 35–55 лет. Более 60% из них возвращаются с семьями, в некоторых случаях это смешанные браки. Иностранцы охотно едут в Россию с женами, чтобы продолжить карьеру у нас в стране. О массовом возвращении россиян и его причинах «Газете.Ru» рассказал Петр Литвин — исполнительный директор Центрального Агентства Миграции.

В разрезе профессиональных навыков и занятости, на родину возвращаются: специалисты — 45,67%; пенсионеры — 18,17%; рабочие — 14,48%; бизнесмены и ИП — 9,25%; менеджеры — 6,86%; учителя, представители медицинской сферы — 4,80%; безработные — менее 1%.

В топ-10 стран, из которых массово возвращаются россияне, вошли: Германия — 79,10%; Канада — 10,25%; Казахстан — 2,08%; США — 2,06%; Молдова — 0,96%; Швеция — 0,84%; Белоруссия — 0,75%; Украина — 0,72%; Израиль — 0,67%; Эстония — 0,58%.

Эксперт также перечислил основные причины возвращения россиян.

Различия в культуре и ценностях — 36%. Россияне отмечают, что за границей сталкиваются с навязыванием чуждых им ценностей и моральных установок, в том числе относительно воспитания детей, жестких требований ювенальной системы. Из такой среды многим соотечественникам хочется вернуться.

Финансовые причины — 27%. Ухудшение экономической ситуации, снижение уровня жизни за границей становятся стимулом для возвращения в Россию, где экономическая ситуация более стабильна.

Негативное отношение к россиянам — 19%. Антироссийские настроения, проявления дискриминации в западных странах мотивируют соотечественников вернуться, чтобы чувствовать себя комфортно и в безопасности.

Стремление к традиционному воспитанию детей — 14%. Родители хотят, чтобы их дети росли в среде, где сохранились близкие им культурные, семейные ценности.

Поддержка со стороны государства — 6%. Программа поддержки для россиян, которые хотят вернуться, предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства, возможность оформления полиса ОМС, предоставление различных льгот, финансовой помощи.

Большая часть переезжающих обратно — это те, кто родился или ранее проживал в России — 40%, у кого есть или ранее были родственники в стране — 34,07%, а также те, у кого предки из России — 22,96%.

Большинство возвращается из развитых стран. Это, по словам эксперта, показатель того, что российская экономика становится более конкурентной, в ней можно не только построить карьеру, но и обеспечить будущее детям, получить государственную поддержку, повысить уровень жизни, применять полученные знания и передовые технологии.

Эксперты ЦАМ полагают, что в последующие годы поток соотечественников, которые приняли решение вернуться на родину, будет расти. Это подтверждается тем, что все больше людей рассматривают Россию как страну, где можно построить успешное будущее, воспитывать детей в комфортной, стабильной и культурно близкой среде.

Такой тренд способствует укреплению национальной идентичности и сплоченности, усиливает человеческий капитал. Приток мотивированных, образованных и опытных специалистов, владельцев бизнеса из числа наших сограждан, создает благоприятные условия для повышения инновационного потенциала, конкурентоспособности страны на мировом уровне и укрепления ее экономической безопасности.

«Мы считаем реальным вернуть в Россию в ближайшие годы не менее 1 миллиона наших соотечественников, постоянно проживающих в ЕС, США и других развитых странах в течение десяти и более лет. А если изменится государственная политика в отношении соотечественников, то эта цифра может быть в несколько раз выше», — резюмировал Литвин.

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