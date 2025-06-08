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В Ярославской области четыре человека не выжили в ДТП

Под Ярославлем семь человек пострадали в ДТП, четверых не спасли

В Ярославской области выясняют обстоятельства ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 13-м километре автодороги «Ярославль – Любим». По предварительным данным, мужчина за рулем Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль второго участника аварии серьезно пострадал, во время аварии ему смяло переднюю часть корпуса. У машины виновника ДТП также заметны серьезные повреждения.

В результате пострадали семь человек, из них трое доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, остальных спасти не удалось, так как они получили тяжелые травмы.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», – сообщается в публикации.

В МВД напомнили о том, что необходимо быть внимательным, выезжая на встречную полосу.

Ранее два человека пострадали в ДТП с военным грузовиком на Варшавском шоссе.

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