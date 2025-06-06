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Учительница, соблазнившая подростка, избежала ареста благодаря беременности

В Австралии беременную учительницу обвинили в сексуальных отношениях с учеником
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии учительница, обвиняемая в сексе с подростком, избежала ареста из-за беременности, сообщает ABC News.

Карли Рэй, 36-летнюю учительницу из Нового Южного Уэльса, обвинили в сексуальных отношениях с 15-летним подростком, а также в хранении материалов о насилии над детьми и подстрекательстве к незаконным действиям. По версии следствия, она переписывалась с учеником в соцсетях, а в октябре 2024 года между ними произошел половой контакт. В суде Рэй не признала себя виновной ни по одному из пунктов обвинения.

Недавно она предстала перед судом и была освобождена под залог. Сторона защиты указала, что Рэй находится на 23-й неделе беременности, и у нее существует риск развития гестационного диабета. Хотя ранее находясь под залогом, женщина пыталась связаться с подростком, чтобы тот дал ложные показания, судья отметил, что из-за беременности риск побега минимален, и освободил ее из-под стражи, наложив запрет на соцсети и приближение к аэропортам. Она вновь предстанет перед судом 3 июля.

Ранее учительница совратила четырех учеников и родила от одного из них.

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