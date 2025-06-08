Вор-сладкоежка украл из магазинов 77 шоколадок

Житель Томска предстанет перед судом за серию краж из супермаркетов, обвиняемый крал шоколад. Об этом сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, вор совершал набеги на супермаркеты в течение трех месяцев. С февраля по май злоумышленник совершил 14 краж и украл 77 плиток шоколада. Добычей вора становились и другие продукты.
Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.
До этого в Магнитогорске мужчина украл пять скамеек из парка и попался пьяным за рулем. Магнитогорец распивал спиртные напитки в городском сквере имени Чайковского. Мужчине приглянулись скамейки, он пригнал служебный грузовик в парк, погрузил в него пять лавочек и уехал. Похитителя скамеек поймали случайно — его остановил наряд ДПС, который заподозрил, что водитель грузовика пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до одного года лишения свободы
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Ранее в Тольятти мужчина украл из магазина 44 шоколадки и съел их.