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Вор-сладкоежка украл из магазинов 77 шоколадок

В Томске будут судить мужчину, укравшего 77 шоколадок из магазинов
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Shutterstock

Житель Томска предстанет перед судом за серию краж из супермаркетов, обвиняемый крал шоколад. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, вор совершал набеги на супермаркеты в течение трех месяцев. С февраля по май злоумышленник совершил 14 краж и украл 77 плиток шоколада. Добычей вора становились и другие продукты.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Магнитогорске мужчина украл пять скамеек из парка и попался пьяным за рулем. Магнитогорец распивал спиртные напитки в городском сквере имени Чайковского. Мужчине приглянулись скамейки, он пригнал служебный грузовик в парк, погрузил в него пять лавочек и уехал. Похитителя скамеек поймали случайно — его остановил наряд ДПС, который заподозрил, что водитель грузовика пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до одного года лишения свободы

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Ранее в Тольятти мужчина украл из магазина 44 шоколадки и съел их.

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