«У собаки разорвана лапа, у жены — укусы»: житель Краснодара — о нападении стаффа на его семью

В Краснодаре стаффордширский терьер напал на женщину и ее маленькую собаку. Супруг пострадавшей Андрей рассказал «Газете.Ru», что напавший пес гулял без поводка и намордника, а оттащить его пытались трое очевидцев и хозяйка, которые, как и его жена, получили укусы.

«Стафф напал на мою супругу и мою собаку. Они прогуливались по проспекту писателя Знаменского, моя собака была на поводке. Из-за угла дома на собаку побежал стафф — он был без поводка и намордника. Супруга успела приподнять мою собаку на уровень пояса, это спасло ему жизнь, так как стафф схватил его за заднюю левую лапу. Стафф вырвал мою собаку из рук супруги и начал его трепать, перекусывая лапу. Жена пыталась вытащить лапу собаки из пасти стаффа. В этот момент стафф кусал ее руки. Через пару минут подбежала хозяйка стаффа и пыталась раскрыть его челюсти, он кусал и ее. Все это длилось минут десять, пока не подбежали несколько очевидцев, один лег на стаффа, другой тянул его за хвост, третий вытащил собаку. Укусы также получили двое парней, из числа тех, кто помогал стаффа оттащить. В этот момент один из очевидцев подогнал свой автомобиль и отвез сначала собаку в клинику, после мою супругу в больницу. Он нам очень помог. Герои не носят плащей», — сказал он.

Мужчина отметил, что у его собаки разорвана лапа, а у супруги — множество укусов и гематом.

«У собаки разрывы нижней части брюшины, разорвана лапа. У супруги укушенные раны обеих рук, гематомы, ссадины. И собаке и супруге оказана необходимая помощь. Собака сейчас в платном стационаре, под присмотром. Супруга дома, отходит от шока. Собаке предстоит долгая реабилитация, супруга пока также будет на больничном — сильно болят руки», — добавил он.

По словам Андрея, они с супругой собираются написать заявление в полицию. Он уточнил, что хозяйка стаффа не связывалась с ними после произошедшего.

«На эту минуту никаких взаимодействий с нами от лица полиции нет. Единственное взаимодействие было ночью — сотрудник позвонил в ветклинику, в которой в тот момент находилась супруга с собакой, представился, спросил ФИО супруги, дату рождения, телефон, будем ли мы писать заявление. Полиция ночью сказала что подъедет к нам для написания заявления, но так и не приехала. Никаких взаимодействий с хозяйкой стаффа нет, с нами никто не связывался. Также нам не известно взяли ли у хозяйки стаффа анализы на алкогольное и наркотическое опьянение», — подчеркнул мужчина.

8 июня Telegram-канал 112 сообщил, что в Краснодаре стаффордширский терьер разорвал маленькую собачку и серьезно искусал ее хозяйку. На опубликованных каналом кадрах видно, как пес пытается вырвать собаку из рук хозяйки, в то время как несколько человек, собравшихся на месте происшествия, пытаются оттащить животное.

Ранее стая бездомных собак напала на ребенка в Астраханской области.