Стая бездомных собак напала на ребенка в Астраханской области

В поселке Володарском Астраханской области первокласснику потребовалась помощь медиков после нападения стаи бродячих собак. Об этом сообщается в Telegram-канале «Про Володарский».

О произошедшем в социальных сетях рассказала родственница пострадавшего. По словам женщины, ее племянник шел по улице, когда за ним погнались три пса. Ребенок запнулся и упал, животные набросились и стали кусать его.

Мальчика спасли очевидцы, ему потребовалась медицинская помощь, врачам пришлось наложить несколько швов на глубокую рану. После нападения мальчик боится выходить на улицу. Обратилась ли семья пострадавшего в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что домашняя собака искусала годовалую девочку в Приморье, ее доставили в больницу вертолетом. Ребенок получил повреждения лица, головы, шеи, плеч и груди, а также сотрясение мозга. По факту произошедшего проводится проверка, прокуратура региона взяла ее ход под контроль.

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