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Пенсионерка отдала «целительнице» деньги и драгоценности, спрятав их в носок

В Хабаровске пенсионерка лишилась накоплений, пытаясь вылечиться
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Хабаровске полицейские задержали лжецелительницу, которая обманула пожилую женщину и обманом похитила у нее деньги и драгоценности. Об этом сообщает краевое управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что на улице к ней подошла незнакомка и предложила помощь. Неизвестная под предлогом снятия негативной энергии и облегчения боли предложила провести специальный ритуал с использованием золота и денег.

Пожилая женщина, доверившись обещаниям об исцелении, принесла из дома ценные вещи и наличные. Фигурантка положила в носок наличные в сумме 100 тысяч рублей и ювелирные изделия, и начала выполнять обряд.

После проведения манипуляций подозреваемая вернула пенсионерке носок, сказав, что исцелила ее от всех недугов. Придя домой пожилая женщина обнаружила в носке камни. Общий ущерб составил 300 тысяч рублей. Подозреваемую в мошенничестве задержали, ею оказалась 37-летняя безработная, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество вернули законной владелице.

Ранее в Муроме пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей, пытаясь снять порчу с себя и сына.

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