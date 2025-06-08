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В Петербурге девятиклассник помог мошенникам обокрасть пенсионерку

В Петербурге задержан подросток, обманувший пенсионерку на 4,2 млн рублей
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге правоохранители задержали несовершеннолетнего курьера мошенников, школьник помог украсть у пенсионерки более 4 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Ученик девятого класса помог телефонным мошенникам украсть сбережения у пенсионерки. Неизвестные связались с 86-летней петербурженкой в конце мая. За несколько дней они убедили женщину расстаться со сбережениями.

Деньги в сумме 4,2 млн рублей пожилая женщина передала курьеру возле своего дома. Пособника аферистов удалось задержать, возбуждено уголовное дело.

До этого 84-летняя петербурженка лишилась 14 миллионов рублей, поверив аферистам. С блокадницей связались неизвестные и заявили, что ее средства нужно задекларировать. Поверив мошенникам, женщина отдала прибывшему курьеру все свои сбережения. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее российский подросток отдал аферистам миллион рублей, спасая родителей от «уголовного дела».

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